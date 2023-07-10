Son yıllarda sattığı yüksek bedelli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe, yeni bir ihracın eşiğinde...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'nin B planı hazır! Attila Szalai ayrılırsa...
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de 3 ayrılık yaşanırken, 2 futbolcu da takıma dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin stoperi Attila Szalai'ye, Bundesliga'dan talipler çıkması üzerine transferde ince elenip sık dokunuyor. Bu doğrultuda Macar yıldız ayrılırsa o isim gündeme geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Önceki sezon savunmasının göbeğinden Kim Min-Jae'yi, İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro'ya gönderen sarı-lacivertliler, Güney Korelinin partneri olan Macar stoperi Attila Szalai'yi de 14 milyon euro'ya Bundesliga ekibi Union Berlin'e satmak üzere.
Alman ekibinin, Szalai için teklifi 12'den 14 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi.