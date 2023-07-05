TRANSFER HABERİ - İngiliz basınından bomba iddia! Fenerbahçe dünya yıldızına kavuşuyor

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a devretti. Kurmaylar bu hamlenin ardından rotayı yine transfere çevirdi. Yönetim hücum hattına önemli bir ismi transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. İngiliz basını ise sarı-lacivertliler için müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 06:40