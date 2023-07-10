Fenerbahçe savunmanın göbeğine takviye hazırlığında.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Djiku'yu bitirdi! 1 stoper daha geliyor
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatında hızlandı. Savunma hattına takviye yapacak olan sarı-lacivertli ekip Alexander Djiku ile anlaştı. Kanarya, Ganalı stoper dışında bir ismi daha kadroya dahil edecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler transfer için önemli gelişme kat etti.
Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisiyle bir araya gelen Sarı-Lacivertli kurmaylar işi bitirdi.