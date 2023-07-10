FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai savaşını Almanlar kazandı! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Son olarak Attila Szalai ile Union Berlin, Hoffenheim ve Nice kulüpleri ilgileniyor. Yoğun geçen transfer savaşı, yapılan yüksek teklif ile son buldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 06:40