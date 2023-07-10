F.Bahçe, Berisha, Bruma ve Arda Güler transferlerinden 30.5 milyon euro gelir elde etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai savaşını Almanlar kazandı! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Son olarak Attila Szalai ile Union Berlin, Hoffenheim ve Nice kulüpleri ilgileniyor. Yoğun geçen transfer savaşı, yapılan yüksek teklif ile son buldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler Attila Szalai'den de servet kazanacak.
Fotomaç'ın Nemzeti Sport Gazetesi'den derlediği habere göre haberine göre; 25 yaşındaki stoper, kariyerine, geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da 4. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hakkı kazanan Union Berlin'de devam edecek.