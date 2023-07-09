Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, Zenit ile karşılaşacak. Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, Zenit ile karşılaşacak. Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

ZENIT FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'İ:

Zenit: Vasyutin, Karavaev, Dmitry, Renan, Douglas Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.

FENERBAHÇE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

Zenit, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftchi PFK'yı 3-1 yenerken, ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.

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