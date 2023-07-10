Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Fenerbahçe Rusya'nın Saint Petersburg kentinde Pari Premier Cup turnuvasına katıldı.
Fenerbahçe'nin gözü Juventus'un yıldızında! İlk temas gerçekleşti
Transfer dönemine hareketli başlayan Fenerbahçe, bazı isimleri gönderirken kadrosuna 2 takviye yaptı. Hızını alamayan sarı-lacivertli ekip savunma hattı için harekata başladı. Kurmaylar'ın yeni gözdesi Juventuslu yıldız. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler ilk maçında normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybetti.
Yeni transferlerden Kent 83 dakika sahada kalırken Edin Dzeko süre almadı.