Fenerbahçe'de Becao inada bindi! Son kez...

Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Rodrigo Becao için yoğun mesai harcıyor. Kurmaylar Udinese'ye son kez teklif yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 06:40