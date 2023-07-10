Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de Becao inada bindi! Son kez...
Yeni sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Rodrigo Becao için yoğun mesai harcıyor. Kurmaylar Udinese'ye son kez teklif yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için yeniden harekete geçti.
Oyuncuya en iyi maaşı öneren sarı-lacivertliler, Becao ile prensipte anlaştı.