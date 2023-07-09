Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Djiku için sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma sağladı. Ganalı stoper tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Yönetim stoper için bir süredir temaslarda bulunduğu Djiku ile de anlaşma sağladı.

Djiku ile Beşiktaş'ta ilgileniyordu.

ALEXANDER DJİKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 9 Ağustos 1994 yılında Montpellier, Fransa'da dünyaya gelmiştir. Gana uyrukludur. 182 cm boyunda olan Alexander Djiku, stoper olarak görev yapmaktadır. 8 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bastia'da yetişen Alexander Djiku, Caen ve Strasbourg formaları giymiştir. Kariyerinde 246 maça çıkan Alexander Djiku, 6 gol 3 asist üretmiştir.