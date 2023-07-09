Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için Rusya'ya kamp yapmaya gitti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan transfer raporu! Listede 5 yıldız var...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde 2023-2024 sezonu öncesinde İsmail Kartal yönetiminde çalışmalar başladı. Arda Güler ayrılığının ardından birkaç ismin daha takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim ise bu noktada transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Ali Koç, İsmail kartal ile yaptığı toplantının ardından gündemine 5 ismi aldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertlilerde çalışmalar İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.
Fenerbahçe'de Kartal oyuncularıyla yakından ilgileniyor.