Transferin harekatını tam gaz sürdüren ve son olarak dün Djiku'nun menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde Leandro Paredes çalımı!
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde ise gaza bastı. Takımı teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda gündeme ise Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Transferde büyük oynayan yönetim, üst üste hamlelerine devam ediyor.