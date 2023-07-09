Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler'in yeni takımı belli oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler transferinde gerçek ortaya çıktı! İşte o detay...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerden, dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler konusunda her geçen gün dikkat çeken bir detay ortaya çıkıyor. İşte transferdeki sürpriz gelişme... FB SPOR HABERLERİ
18 yaşındaki yıldız, dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.
İspanyol devi, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı.