Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transferde düğmeye bastı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sambacı maestro! Arda Güler'in yerine gelecek
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, on numara bölgesine takviye yapmak istiyor. Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e imza atmasının ardından bu mevkiyi güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Sambacı'da karar kıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transferde düğmeye bastı.
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerinin doldurulması için harekete geçildi.
Orta saha ve özellikle 10 numaralı bölgeye ağırlık veren sarı-lacivertlilerde yeni bir isim gündeme geldi.