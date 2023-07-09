FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sambacı maestro! Arda Güler'in yerine gelecek

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sambacı maestro! Arda Güler'in yerine gelecek

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, on numara bölgesine takviye yapmak istiyor. Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid'e imza atmasının ardından bu mevkiyi güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Sambacı'da karar kıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 06:40