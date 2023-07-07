Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'ye Alman kancası!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberler: Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Son olarak Alman ekibi, sarı-lacivertli ekibin Macar stoperi Attila Szalai'yi transfer etmek için teklifini yaptı. İşte önerilen rakam... (FB spor haberi)
Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde birçok ayrılık yaşandı.
Kanarya, sezonun sona ermesinin ardından ilk olarak Enner Valencia ile yollarını ayırdı.