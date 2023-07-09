FENERBAHÇE TRANSFER: Dünya devi Ferdi Kadıoğlu'ndan vazgeçmiyor! İşte yapılan teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için dünya devi vazgeçmek bilmiyor. Daha önce sarı-lacivertlilere 17 milyon Euro öneren ekib şimdi teklifini yükseltti ve yeni teklifini yaptı. Fenerbahçe'de Arda Güler sonrası bir ayrılık daha gerçekleşecek mi merak konusu oldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 14:22 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023- 14:31