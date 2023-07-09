Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından Ferdi Kadıoğlu da yolcu.
FENERBAHÇE TRANSFER: Dünya devi Ferdi Kadıoğlu'ndan vazgeçmiyor! İşte yapılan teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için dünya devi vazgeçmek bilmiyor. Daha önce sarı-lacivertlilere 17 milyon Euro öneren ekib şimdi teklifini yükseltti ve yeni teklifini yaptı. Fenerbahçe'de Arda Güler sonrası bir ayrılık daha gerçekleşecek mi merak konusu oldu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından Ferdi Kadıoğlu da yolcu.
Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu için dünya devi harekete geçti.
Sarı-lacivertliler bir rekor transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.