FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da o isme 5 takım talip oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Djiku ve Szymanski isimleri açıklanırken şimdi de Livakovic ve Becao isimlerinin açıklanması bekleniyor. Yönetimi düşündüren bir diğer konu ise bazı isimlere gelen teklifler. Bu noktada Fenerbahçe'nin yıldız ismine 5 takım talip oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 15:49