Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'den üst üste hamleler geliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! F.Bahçe...
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de şu ana kadar Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler bonservisleriyle birlikte ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu satışlardan büyük kar elde ederken, hücum hattını güçlendirmenin planını yapıyordu. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ı listesine alan Kanarya, resmi teklifini yaptı. İşte Çizme ekibinin cevabı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşüyor.