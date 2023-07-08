FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! F.Bahçe...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de şu ana kadar Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler bonservisleriyle birlikte ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu satışlardan büyük kar elde ederken, hücum hattını güçlendirmenin planını yapıyordu. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ı listesine alan Kanarya, resmi teklifini yaptı. İşte Çizme ekibinin cevabı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 19:06