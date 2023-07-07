Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yaşanan yol ayrımının ardından bu göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transferde önceliklerini belirledi.
Beşiktaş'ın gözdesiydi! Fenerbahçe transferde devreye girdi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipten flaş bir hamle geldi. Kurmaylar, Beşiktaş'ın uzun zamandır ilgilendiği futbolcuyu listesine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Geride bıraktığımız haftalarda Edin Dzeko ve Ryan Kent'e imza attıran Kanarya, stoper pozisyonu için de temas ve pazarlıklarını sürdürüyor.
Daha önce İtalyan ekibi Udinese'de oynayan Rodrigo Becao için temas kuran Fenerbahçe, kariyerine Fiorentina'da devam eden Brezilyalı futbolcu Igor Julio de Paulo'yu da listesine almıştı.