FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası!

Şu ana kadar Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler'i bonservisiyle birlikte satan Fenerbahçe için bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej'in talip olduğu ve transferde önemli mesafe katetildiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 21:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023- 22:08