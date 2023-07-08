Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları kapsamında ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza Suudi Arabistan kancası!
Şu ana kadar Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler'i bonservisiyle birlikte satan Fenerbahçe için bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej'in talip olduğu ve transferde önemli mesafe katetildiği ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertliler üst üste vedalar yaşanacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hummalı bir operasyon yürütüyor.