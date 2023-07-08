Yeni sezon hazırlılarını sürdüren Fenerbahçe, Rusya kampı öncesi kafileyi açıkladı.

Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp ve Emir Ortakaya yer almadı.

Lincoln ün özel programı da yine İstanbul'da devam edecek olmasından dolayı Rusya'ya götürülmezken, Samet Akaydın arka adaledeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul'da sürdürecek.

Sarı-lacivertliler 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.