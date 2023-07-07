Bir süredir transfer döneminin gözdesi haline gelen Arda Güler, bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından Real Madrid'e resmi olarak imzayı attı. Arda Güler, bu transferin ardından Real Madrid tarihinde forma giyen 3'üncü Türk oldu.
Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler'in imza töreni sırasında duygusal anlar yaşadı!
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla henüz 18 yaşında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçeli futbolcular ise genç oyuncunun imza törenini izlerken duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
Bir süredir transfer döneminin gözdesi haline gelen Arda Güler, bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından Real Madrid'e resmi olarak imzayı attı. Arda Güler, bu transferin ardından Real Madrid tarihinde forma giyen 3'üncü Türk oldu.
HAMİT VE NURİ'DEN SONRA SIRA ARDA GÜLER'DE
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra kulüp tarihindeki 3'üncü Türk oyuncu oldu. Daha önce Real Madrid'te şu an ki Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi.
2011-2012 sezonunda Almanya temsilcisi Bayern Munih'ten Real Madrid'e bedelsiz transfer olan Hamit Altıntop, 12 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Aynı sezon Nuri Şahin ise Alman ekibi Borussia Dortmund'tan Real Madrid'e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Madrid formasıyla 10 maçta görev yapan Nuri Şahin, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.