Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Arda Güler'in yeri dolduruluyor! Fenerbahçe transferde sona yaklaştı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da devam ediyor. Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertli ekip, orta saha arayışlarında sona geldi. Kurmaylar, listedeki ismin transfer sürecini tamamlamak ve oyuncuyu takıma dahil etmek üzere. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip, Arda Güler'i dünya devi Real Madrid'e gönderdi.
Real Madrid bu transfer için Kanarya'ya 20 milyon euro ödedi.