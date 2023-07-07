Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü oyuncu, flaş açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Edin Dzeko'dan F.Bahçe sözleri! "Türkiye'nin en büyüğü"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Çok güzel karşılandım" ifadelerini kullanan 37 yaşındaki yıldız santrfor, Türkiye'nin en büyük kulübünün Fenerbahçe olduğunu dile getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpte kupalar kazanmak istediğini anlatan Dzeko, "Daha çok küçükken ve gençken burada çok büyük Bosnalı oyuncular oynamıştı.
Fenerbahçe'de Elvir Bolic ve Elvir Balic oynamıştı. O dönemde Balic, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Bosna için çok büyük transferlerden bir tanesiydi.