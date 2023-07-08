Arda Güler'in ilk hocası konuştu: Stili daha çok Maradona'ya benziyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyada adından söz ettiren Arda Güler'in ilk hocası İlker Dalçiçek konuştu. Dalçiker, "Saha içinde Hagi gibi bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Messi'ye değil, Maradona'ya benziyor. Sergen Yalçın'dan bir tık daha iyi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 06:40