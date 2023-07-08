Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.
Arda Güler'in ilk hocası konuştu: Stili daha çok Maradona'ya benziyor
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyada adından söz ettiren Arda Güler'in ilk hocası İlker Dalçiçek konuştu. Dalçiker, "Saha içinde Hagi gibi bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Messi'ye değil, Maradona'ya benziyor. Sergen Yalçın'dan bir tık daha iyi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.
Sarı-lacivertliler transferden 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus kazanacak.
24 numaralı formayı giyecek olan genç yıldız, Real Madrid tarihine geçmek istediğini söyledi.