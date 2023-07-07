Fenerbahçe 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Samandıra'da sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler gitti! Bonservisiyle 3 dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim Arda Güler'in ayrılığının ardından gelen bonservis bedeliyle transferde gaza bastı. Özellikle İsmail Kartal'ın imza töreninde söylediği defans, orta saha ve hücum kanat için harekete geçen yönetim orta saha ve kanat oyuncusu için temaslarını hızlandırdı. İşte o isimler ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
İsmail Kartal yönetiminde süren çalışmalarda Kartal oyuncularla yakından ilgileniyor.
İsmail Kartal, imza töreninde ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.