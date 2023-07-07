Transferin nabzı Transfer TV'de atıyor

100 bine yakın abonesi ile transfer haberciliğine yön veren Transfer TV, canlı yayınlarla futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Transferin nabzı Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ile Transfer TV'de atıyor...

Türk futbolunda transfer rüzgarı esmeye devam ederken transferin nabzı Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ile Transfer TV'de atıyor. YouTube'da yayın hayatına devam eden ve 100 bine yakın abonesi ile transfer haberciliğine yön veren Transfer TV, canlı yayınlarla futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. En sıcak bilgiler, bilinmeyen haberler, transferin dikkat çekenleri hepsi Transfer TV'de Zeki Uzundurukan ile birlikte yayın hayatını sürdürüyor.

Deneyimli kadrosuyla Futbol Plus yayınlarını sürdürüyor

Türkiye'nin en dikkat çeken kadrolarından biriyle hareket eden Futbol Plus da YouTube'da yayın hayatına devam ediyor. Transferin öncü kanallarında biri olan Futbol Plus YouTube haberciliğinde dikkat çeken yayınlarıyla öne çıkıyor. Futbol Plus'a ve Transfer TV'ye YouTube üzerinden abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak en güncel detayları görüntülü bir şekilde elde edebilirsiniz.