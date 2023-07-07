Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son teklif yapıldı! Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal ile sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yönetim transfer için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada listede yer alan stoper konusunda pazarlıklar devam ediyor. Başkan Ali Koç'un bizzat yönettiği stoper transferi için ise ortaya dikkat çeken bir detay çıktı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde antrenmanlar İsmaiL Kartal yönetiminde sürüyor.
Yönetim bir süredir gündemde olan Arda Güler konusunda ise oyuncuyu takımda tutmaya ikna edemedi.