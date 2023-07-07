SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Son teklif yapıldı! Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal ile sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yönetim transfer için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada listede yer alan stoper konusunda pazarlıklar devam ediyor. Başkan Ali Koç'un bizzat yönettiği stoper transferi için ise ortaya dikkat çeken bir detay çıktı. FB SPOR HABERLERİ

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023- 10:58