Fenerbahçe'deki performansıyla dünyanın en büyük kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler dün yuvadan uçtu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe'de yaptığı çıkış ile Avrupa devlerinin ilgisini çeken Arda Güler, özellikle Real Madrid ve Barcelona'yı adeta transfer savaşına sokmuştu. Milli futbolcu tercihini Real Madrid cephesinden yana kullandı. Genç yıldız bu transfer ile değerine değer kattı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Arda Güler Real Madrid'in gönderdiği özel uçakla Madrid'in yolunu tuttu.
Arda Güler havalimanındayken Fenerbahçe'den Real Madrid ile görüşmelerin başladığına dair KAP açıklaması geldi.