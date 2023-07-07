FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de yaptığı çıkış ile Avrupa devlerinin ilgisini çeken Arda Güler, özellikle Real Madrid ve Barcelona'yı adeta transfer savaşına sokmuştu. Milli futbolcu tercihini Real Madrid cephesinden yana kullandı. Genç yıldız bu transfer ile değerine değer kattı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 06:40