Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için çalışmalara hemen başladı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Arda Güler'in yerine 18'lik yıldız geliyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Genç yıldızı Arda Güler'i dünya devi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, transfere atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in yerini bir başka 18'lik yıldızla doldurmayı planlıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için çalışmalara hemen başladı.
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu.
Uzun süren transfer görüşmelerinde anlaşma sağlandı ve Arda Güler, eflatun-beyazlılara gitti.