Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Arda Güler transferini Sabah Spor için yorumladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler itirafı! "En önemli özelliği..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sarı-lacivertli takımdaki ilk hocası olan Portekizli teknik adam, eski öğrencisi hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Genç yıldız için, "Arda Güler'i hatırlıyorum, F.Bahçe'de bizimle ilk çalışmasını 16 yaşında yapmıştı" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncu için şu noktalara değindi:
Kişiliği, öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile öne çıkıyordu. İlk günden beri potansiyeli ile ilgili hiç şüphe duymadım.