Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, taraftarın heyecanla beklediği Wilfried Zaha transferini açıklamaya hazırlanıyor. Yönetimin Fildişili yıldıza yaptığı teklif ortaya çıkarken, Zaha'nın bu teklifi kabul etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattı.