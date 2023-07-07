Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de genç yetenek Arda Güler, geride kalan sezon büyük alkış topladı.
Fenerbahçe transfer haberi: Arda Güler için flaş açıklama! "Fenerbahçe'den parayı alamadık"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer olan Arda Güler için flaş bir açıklama geldiİ. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Genç yıldız sahada gösterdiği performansla futbol dünyası tarafından büyük beğeni topladı.
Arda Güler, sarı lacivertlilerde geride kalan sezon Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynadı.