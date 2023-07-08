Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Attila Szalai, Berlin ekiplerinin takibinde...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Szalai'nin ardından o isimde Almanya yolcusu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Attila Szalai sürprizi gündeme geldi. Macar oyuncuya gelen 10 milyon Euro'luk teklifin ardından yıldız ismin de Almanya'ya transferi an meselesi gibi duruyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Alman medyası, Hertha Berlin'in golcü Serdar'ın transferinde ısrarcı olduğunu duyurdu.
Union Berlin'in ise stoper Szalai için F.Bahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.