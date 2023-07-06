Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal biletlerini kesti! 3 ayrılık birden
Takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcı 3 ismin biletini kesti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde girecek.
Deneyimli çalıştırıcı, takımla ilgili raporunu hazırladı ve ayrılacak ilk isimleri netleştirdi. İşte detaylar...