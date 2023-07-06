İsmail Kartal biletlerini kesti! 3 ayrılık...
F.Bahçe Polonyalı yıldızı listesine aldı!
6 Temmuz 2023 Döviz Kuru!
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