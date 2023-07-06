TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Galatasaray'ın gözdesini istedi

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip hücum hattını kuvvetlendirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in yolunu tutan teknik direktör Jorge Jesus, sürpriz bir hamle yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın gözdesini istedi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2023- 06:40