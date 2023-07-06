Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı büyük mera konusu olan Arda Güler transferinde düğüm çözüldü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e flaş talip! Alman devi kiralamak istiyor
Arvupa devlerinin ilgi odağı olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu. Özellikle ezeli rakibi Barcelona ile zorlu bir transfer yarışına giren Real Madrid, milli futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Transferin sonlanmasının ardından Alman devi, Arda'ya talip oldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Adı başta Barcelona ve Milan olmak üzere birçok dev kulüple anılan milli yıldız, Real Madrid ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.