Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Real Madrid'le anlaştığını (Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre sarı-lacivertliler bonuslarla birlikte 30 milyon Euro kazanacak ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Real Madrid'le anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.