Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Thiago bombası! Önerilen bonservis...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve gelecek yıl şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Liverpool'un gelecek planlarında yer almayan Thiago Alcantara için devreye girdi ve İngiliz ekibine ilk teklifi yaptı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Avrupa'da adından söz ettirdi.
Kiralık giden Bruma ve Mergim Berisha'nın opsiyonunun kullanılmasıyla birlikte 10.5 milyon Euro bonservis geliri elde etti.