FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Thiago bombası! Önerilen bonservis...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve gelecek yıl şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Liverpool'un gelecek planlarında yer almayan Thiago Alcantara için devreye girdi ve İngiliz ekibine ilk teklifi yaptı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)