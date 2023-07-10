Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de varsa yoksa Livakovic! İşte yapılan yeni teklif
Yapacağı takviyelerle birlikte önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, bir süredir kaleye Dominik Livakovic'i transfer etmek istiyordu. Dinamo Zagreb sarı-lacivertlileri geri çevirirken, Hırvat ekibine yapılan teklif yükseltildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler transfer sezonunda şimdiye kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'nin açıklanması da an meselesi.