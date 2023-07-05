Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'yi listesine aldı.
Kurmaylar, oyuncunun kulübü olan Dinamo Moskova'ya 10 milyon euroluk bonservis teklifi yapmayı düşünüyor.
Yönetim oyuncuya ise 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunacak.
Fenerbahçe, Polonyalı oyuncuyu Arda Güler'in yerine takviye etmek istiyor.
24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Hollanda'nın Feyenoord ekibinde kiralık olarak forma giymişti.
Feyenoord, futbolcuyu tekrar kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Szymanski, Avrupa kupalarında forma giymek istiyor.
Polonyalı oyuncu Rus ekibi Dinamo Moskova'ya geri döndü.