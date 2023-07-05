Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal için düzelenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, "Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak, çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Burada kalacağı bazı imkanlar da oldu büyük kulüplerden gelen tekliflerde. Arda, önümüzdeki sezon Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olmayacak." ifadelerini kullandı.
Arda Güler için resmi açıklama! "Fenerbahçe'de kalmayacak"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılacağını açıkladı. (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 05.07.2023- 17:29 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023- 17:34