FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'den gelen parayla 3 yıldız geliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Yönetimin şu an gündeminde olan konu Arda Güler'in belirsizliği. Adı bir süredir Barcelona ile anılan oyuncu için Real Madrid devreye girdi ve transferin bitmesi artık an meselesi. Başkan Ali Koç ise Arda Güler'den gelen bonservis bedeliyle 3 yıldızı takıma katacak. İşte o isimler ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023- 10:16