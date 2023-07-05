O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve gelecek yıl şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızı için daha teklifini iletti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)