Daler Kuzyaev'den sevindiren haber!
F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 15 milyon Euro...
5 Temmuz 2023 Döviz Kuru!
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