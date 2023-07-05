Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Juventus kararını verdi! Kenan Yıldız ve Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi Arda Güler belirsizliği yaşanırken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe buna göre listesine Kenan Yıldız'ı aldı. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Sarı lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.