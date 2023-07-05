Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko ilk idmanına çıktı!
2023-2024 sezonu hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, yeni transfer Edin Dzeko sarı-lacivertlilerde ilk antrenmanına çıktı. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.07.2023- 14:58
Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk kez takımla çalıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Bosna Hersekli santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.