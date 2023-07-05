Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 15 milyon Euro...
Önümüzdeki yıl iddialı bir takım kurarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Zenit'te forma giyen o futbolcu için 15 milyon Euro önerdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimlerden biri de Wendel'di...
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Wendel için Zenit'in kapısını çaldığını ve 15 milyon euro önerdiğini yazdı.