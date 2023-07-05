FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sambacı orta saha! 15 milyon Euro...

Önümüzdeki yıl iddialı bir takım kurarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Zenit'te forma giyen o futbolcu için 15 milyon Euro önerdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 10:38