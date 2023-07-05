Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.
Fenerbahçe'de Szczesny harekatı! Transfer...
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Yeni sezonda yabancı bir isme kalesini emanet etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny girdi.
İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Juve, yüksek maaşından dolayı 33 yaşındaki kaleciyi satış listesine koydu.
Avrupa'dan bazı takımların Szczesny ile ilgilendiği belirtilse de haberin detayında; Fenerbahçe'nin Polonyalı kaleciye ilk teklifi yapan kulüp olduğu vurgulandı.