Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal imza töreninde konuştu.

ALİ KOÇ: HOCAMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK

İsmail Kartal hocamızdan bağımsız şekilde böyle bir yol çizmiştik ve Jorge Jesus'u getirmiştik. Ona da teşekkür ediyoruz.

"ÇALIŞKANLIĞI İLE BİLİRİZ"

Mali Genel Kurul'da çizdiğimiz teknik direktör profili İsmail Kartal'dı. Hocamızın, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir anlayışla takımı yöneteceğinden zerre kadar şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli kadromuza gayet aşina. Hocamızı her zaman çalışkanlığıyla tanıdık. Ekibiyle birlikte futbol bilgisiyle önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz.

Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor. Birliktelik yeniden başlıyor.

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Transferde herkes tok satıcı. Henüz bu dönem yeni başladı. Fırsatları test ediyoruz. Kuvvetli 2-3 ismi kadromuza katmak istiyoruz. Hocamıza vereceğimiz en büyük destek, transferdeki beklentisine karşılık verebilmek.

İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız.

Zaha hakkında konuşmak istemiyorum. Benim böyle transfer öncesi sözlerim olmaz.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Çok fazla uzun konuşmayacağım. Buradan ayrılırken bana gösterilen teveccüh beni çok duygulandırdı. Başkanımıza ve yöneticilerimize bu uğurlama için teşekkür ediyorum. Şu anda yeniden birlikteyiz.

Beni bu göreve layık gören başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Camianın beklentilerinin farkındayım. Biz bir ekip olduğumuz sürece sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ben tüm kalbimle birlikte bu yola baş koydum. Biz yükseliş ateşini yaktık, şimdi sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz.

KARTAL: YÜKSELİŞ ATEŞİNİ YAKTIK

Beni bu göreve layık gören başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Camianın beklentilerinin farkındayım. Biz bir ekip olduğumuz sürece sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ben tüm kalbimle birlikte bu yola baş koydum. Biz yükseliş ateşini yaktık, şimdi sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sezon şampiyonuz.

Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık.

KARTAL: TRANSFER KONUSUNDA MERAK EDİLMESİN

Transferde önemli oyuncular aramıza katılacak. Bu iş kolay değil, hemen olmuyor. Kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin. Hiçbir şeyi atlamadan çalışıyoruz. Takımda şu anda çok pozitif bir enerji var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olacağız.

Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye yapıcaz.

"KALECİ TRANSFERİ KONUSUNDA..."

Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

"ARDA GÜLER'İ İSTEYENLER VAR"

Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir.

Benim sistemim belli. 4-3-3 ve 4-2-3-1. Ama maç içerisinde bu sistem değişmez diye bir şey yok. Taktik burada devreye giriyor zaten.

"ZAJC ŞU AN DÜŞÜNME AŞAMASINDA"

"Zajc, müthiş çalışkan, müthiş profesyonel, herkese saygı duyan bir insan. Mukavelesi bitti ve kendisini aradım. Kendisine büyük liglerden teklif geldiğini söyledi. Benim gelmemle birlikte Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığını söyledi ve zaman istedi. Miha, şu an düşünme aşamasında. Umarım aramıza katılır."