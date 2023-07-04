Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler Kent ve Dzeko'yu kadrosuna kattı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den kaleci planı! Rota Polonyalı isime çevrildi...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi kaleci konusunda arayışlar sürüyor. Bir süredir De Gea, Livakovic isimleri öne çıkarken gündeme sürpriz bir isim geldi. Bu noktada sarı-lacivertlilerde aradığı eldiveni İtalya'da buldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertliler son olarak Eyüpspor formasını giyen Umut Nayir ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde transferi açıklaması bekleniyor.