TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den kaleci planı! Rota Polonyalı isime çevrildi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi kaleci konusunda arayışlar sürüyor. Bir süredir De Gea, Livakovic isimleri öne çıkarken gündeme sürpriz bir isim geldi. Bu noktada sarı-lacivertlilerde aradığı eldiveni İtalya'da buldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 19:06