Transferde birçok dev kulübün peşinden koştuğu Arda Güler hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Son dakika: Arda Güler Real Madrid yolunda!
Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Barcelona ile anılan Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme oldu ve Real Madrid ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonki performansıyla göz dolduran 18 yaşındaki oyuncu, büyük beğeni kazandı.
Sezonun ikinci yarısında düzenli forma giymeye başlayan Arda Güler, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.