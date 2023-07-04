Son dakika: Arda Güler Real Madrid yolunda!

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Barcelona ile anılan Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme oldu ve Real Madrid ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 23:08 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023- 23:26