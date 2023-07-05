Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Fenerbahçe'den yıldız isme sert uyarı! "Toparlan artık"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde üçüncü dönemine giren İsmail Kartal ile yeni sezon hazırlıkları start verdi. Buna göre yönetimden flaş bir hamle geldi. Özellikle geçen sezon performansıyla tepki toplayan yıldıza uyarı yapıldı. İşte detaylar...
Kanarya sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmedi.
Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.